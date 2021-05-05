Ольга Бузова все еще в коме после операции

Ольга Бузова все еще в коме после экстренной операции, которую ей провели под наркощом. на данный момент врачи считают, что состояние певицы стабильное и ее скоро выведут из комы.

Мать ведущей и певицы Ольги Бузовой заявила, что ничего не знала об экстренной госпитализации дочери. Ее комментарий проводит Пятый канал.

Мать певицы отметила, что ей звонило множество журналистов, однако она не в курсе ситуации и не может ответить на вопросы прессы. Сама Ольга Бузова, обычно активно освещающая свою жизнь в социальных сетях, не публиковала информацию о произошедшем. Ранее сообщалось, что певицу доставили в больницу с приступом и экстренно прооперировали под общим наркозом.