Мировой рекорд — африканка родила сразу девятерых детей

25-летняя Халима Сиссе, как сообщает министерство здравоохранения республики, одновременно родила пять девочек и четверых мальчиков. В Минздраве отметили, что все новорожденные и мать чувствуют себя хорошо.

В сообщении уточняется, что роженица две недели пробыла в больнице Бамако, столице Мали, после чего ее перевели в клинику в Марокко. Интересно, что врачи и в Мали, и в Марокко на УЗИ смогли разглядеть в утробе женщины лишь семерых детей.