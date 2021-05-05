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Мировой рекорд — африканка родила сразу девятерых детей

Сразу 9 детей появились на свет у женщины в африканской республике Мали.

25-летняя Халима Сиссе, как сообщает  министерство здравоохранения республики, одновременно родила пять девочек и четверых мальчиков. В Минздраве отметили, что все новорожденные и мать чувствуют себя хорошо.

В сообщении уточняется, что роженица две недели пробыла в больнице Бамако, столице Мали, после чего ее перевели в клинику в Марокко. Интересно, что врачи и в Мали, и в Марокко на УЗИ смогли разглядеть в утробе женщины лишь семерых детей.

5 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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