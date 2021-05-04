В Турции с 7 мая ужесточат антиковидный локдаун

В Турции с 7 мая будет введен целый ряд дополнительных мер для недопущения распространения COVID-19.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Турции, в магазинах, включая сетевые и супермаркеты, будет запрещено продавать любые товары, не входящие в перечень продуктов первой необходимости. К ранее объявленным ограничениям по продаже алкоголя добавится запрет на продажу электроники, игрушек, канцтоваров, одежды и аксессуаров, текстиля, садовых принадлежностей, инструментов, изделий из стекла, автомобильных аксессуаров. При этом в магазинах помимо социально значимых продуктов и чистящих средств можно будет купить корм для животных и косметику (исключение — парфюм и принадлежности для нанесения макияжа).

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с COVID-19 в этой стране.

Министр туризма Турции Нури Эрсой 27 апреля сообщил, что жесткие ограничения на передвижения людей, которые власти Турции ввели с 29 апреля по 17 мая, не коснутся иностранных туристов. «Они могут свободно путешествовать со своими паспортами, посещать музеи и археологические памятники. Быть туристом в Турции сейчас выгодно», — привело слова министра агентство «Анадолу». Он добавил, что все работники туротрасли сейчас проходят вакцинацию, и к концу мая она будет завершена.

В конце апреля власти Турции сообщили, что во время локдауна кафе и рестораны будут работать только на вынос, сетевые супермаркеты не будут работать по воскресеньям. Закрываются офисы и предприятия, за исключением тех компаний, которым разрешит работать МВД. Также будут запрещены поездки между регионами, для экстренных случаев нужно будет получать специальное разрешение.