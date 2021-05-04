Умер актер фильма Весна на Заречной улице Жан Мельников

Жан Мельников — украинский актер, сценограф, главный режиссер Днепропетровского академического театра и почетный гражданин Днепра.

В возрасте 85 лет в субботу, 2 мая, скончался главный режиссер Днепровского академического театра драмы и комедии, народный артист Украины Жан Мельников, сообщил сын актера Андрей Мельников.

«Отец! Ты самый лучший папа на земле!!! Ты всегда переживал не только за нас, твоих детей, но и за тех, кто были близки твоему сердцу, и старался делать для нас всё! Ты дал нам больше, чем мог, и продолжаешь делать это и сейчас! Мы благодарим тебя и очень скучаем. Тебя не стало сегодня, в светлый праздник Пасхи, в 19:00. Мы не прощаемся и любим тебя!» — написал он в Facebook.

Жан Мельников — украинский актер, сценограф, главный режиссер Днепропетровского академического театра и почетный гражданин Днепра. Он был на сцене с 1952 года. В 1977-м Мельникову присвоили звание народного артиста УССР.

Он известен по своим ролям в фильмах Весна на Заречной улице, Педагогическая поэма, Вдали от Родины. В театре Мельников сыграл и срежиссировал более 150 спектаклей, в частности Мир дому твоему, Нужен лжец, Слишком женатый таксист, Трагедия с королем.