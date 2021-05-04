Администрация Байдена начинает воссоединение семей мигрантов, разлученных при Трампе Набсовет «Нафтогаза» указал премьеру на нарушение стандартов корпоративного управления при увольнении Коболева » Ученые определили точное количество секса для людей каждого возраста Вы знаете, кто чаще занимается сексом – 20-летние или 40-летние? А в каком возрасте человек больше всего нуждается в интимной близости? Американские ученые провели исследования среди людей разного возраста и пола, чтобы определить, как годы влияют на потребность в сексе.



Масштабную работу по исследованию сексуальной жизни жителей планеты провели ученые Института Кинси совместно со специалистами Индианского университета. Основной целью их работы был подсчет количества сексуальных контактов в разном возрасте, для определения закономерностей, если они, конечно, существуют.



И зависимость интереса к сексу от возраста была найдена. Конечно, хотелось верить, что люди за 40 более темпераментны и сексуальны за счет жизненного и интимного опыта, но, увы, это не так. Совершенно точно установлено, что пик сексуальной активности приходится на возраст от 19 до 29 лет.

Именно в этот промежуток своей жизни мужчины и женщины чаще всего предаются радостям половой жизни. В среднем парни и девушки этого возраста занимаются сексом 112 раз в год, а это как-никак 2 раза в неделю. Те, кто находится в возрастном промежутке между 30 и 39 годами, за год вступают в сексуальные контакты 86 раз, то есть 1,6 раз в неделю.



Эта цифра звучит странно, применительно к сексу, но она всего лишь отражает статистические данные, а не случаи, когда пара прервалась, чтобы сыграть в лото или посмотреть любимое телешоу. Те, кому стукнуло 40, занимаются сексом 69 раз в год, то есть в два раза меньше, чем 20-летние. Это кажется логичным, ведь они и в 2 раза старше.

Ученые мужи решили оправдать людей, перешагнувших 40-летний рубеж. Они уверяют, что дело вовсе не в стремительно падающем либидо, а в обилии домашних забот, проблем на работе, наличии детей и внуков, которые мешают уединиться и требуют много внимания.



Исследователи остановились на промежутке между 40 и 49 годами и не стали изучать вопрос дальше. Почему? Кто его знает – может, чтобы не расстраивать тех, кто разменял 6 десяток и так далее. А какая польза от исследования ученых из США нам? Да в общем никакой, ведь Институт Кинси не выдает по требованию справки, в которых указано, что до конца года такому-то гражданину положено освоить столько-то полноценных половых актов.