Еврокомиссия предложила открыть границы ЕС для привитых одобренными вакцинами

Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения и разрешить въезд иностранным туристам, которые получили прививку от коронавируса вакцинами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Еврокомиссии. Порядок пересечения границ определяется самостоятельно странами-членами, Еврокомиссия может лишь давать рекомендации в этой сфере.

«Еврокомиссия предлагает [государствам ЕС] разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС, разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях», — говорится в заявлении.

Еврокомиссия отмечает, что пока этот механизм предлагается без общеевропейских сертификатов вакцинации или «цифровых зеленых пропусков», как они будут называться в ЕС официально, согласование которых еще не завершено.

«После введения цифрового зеленого пропуска летом эта система будет еще более упрощена», — отмечает ЕК.

Белый список

Еврокомиссия также предложила «повысить планку по допустимому количеству новых случаев заражения COVID-19 в третьих странах, чтобы получить возможность расширить список государств, граждане которых могут посещать Евросоюз независимо от вакцинации». Этот список был создан летом 2020 года. Изначально в него вошли 14 государств, однако, по мере распространения второй волны пандемии, он к февралю 2021 года сократился до семи стран и более не менялся. Предложенная Еврокомиссией методика его расчета оказалась настолько жесткой, что ей сейчас не удовлетворяет даже большинство государств ЕС.

Еврокомиссия отметила, что сейчас в этот список включаются страны, где средний показатель заболеваемости за последние две недели составляет менее 25 новых случаев на 100 тыс. человек населения. Теперь Брюссель предлагает повысить этот показатель до 100 новых случаев. При этом сама Еврокомиссия отмечает, что в среднем по ЕС этот показатель сейчас составляет 420 случаев.

Аварийный тормоз

В то же время Еврокомиссия предложила странам ЕС механизм «аварийного тормоза», который предусматривает возможность очередного быстрого закрытия границ в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации, например выявления новых опасных штаммов вируса.

«Пришло время оживить сферу туризма о трансграничной дружбы в ЕС», — написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы предлагаем вновь начать принимать вакцинированных граждан и приезжих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией. Однако, если появятся новые штаммы, мы должны действовать быстро: мы предлагаем создать в ЕС механизм аварийного тормоза», — написала она.

В заявлении Еврокомиссии поясняется, что данный механизм позволит государствам ЕС в короткие сроки принимать решения о сведении к абсолютному минимуму всех трансграничных поездок с конкретными странами, если эпидемиологическая ситуация там резко ухудшится.

Чтобы рекомендации ЕК вступили в силу, их должны утвердить все страны сообщества в Совете ЕС. Первое обсуждение в Комитете постоянных представителей состоится 5 мая.