Выигрывать большие деньги на Вавада Девид Кроненберг переснимет свой самый первый фильм » Деми Мур поделилась коасивым архивным фото 58-летняя голливудская актриса Деми Мур поделилась фото, на котором позировала в шелковом платье с очень глубоким декольте от культового дизайнера Альберта Эльбаза. Образ знаменитости дополняла массивная цепь на шее. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram. Поклонники пришли в восторг от публикации звезды. Они засыпали Деми множеством комплиментов. «Обожаю это фото. Обожаю наряды Альбера. Люблю тебя», «Богиня красоты и элегантности», «Огонь», «Всегда прекрасная», – написали люди.