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Деми Мур поделилась коасивым архивным фото

Деми Мур поделилась архивным фото

58-летняя голливудская актриса Деми Мур поделилась фото, на котором позировала в шелковом платье с очень глубоким декольте от культового дизайнера Альберта Эльбаза.

Образ знаменитости дополняла массивная цепь на шее. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.

Поклонники пришли в восторг от публикации звезды. Они засыпали Деми множеством комплиментов.

«Обожаю это фото. Обожаю наряды Альбера. Люблю тебя», «Богиня красоты и элегантности», «Огонь», «Всегда прекрасная», – написали люди.

3 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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