Билли Айлиш впервые снялась в откровенной фотосессии

2 мая Билли Айлиш взорвала сеть: нет, не новой песней, а свежей фотосессией — 19-летняя певица снялась в откровенном образе для Vogue. Съемка получилась очень чувственной: Билли, которая известна своей любовью к одежде оверсайз, позирует в корсете, чулках и нижнем белье в стиле пин-ап — в таком виде в глянце звезда снялась впервые.

Кадрами из фотосессии для британской версии Vogue артистка поделилась в инстаграме:

Мне нравятся эти снимки, и мне понравилось участвовать в фотосессии. Делай что хочешь и когда хочешь. К черту все остальное,

— написала Билли, собрав тысячи восторженных комментариев.

Новая фотосессия — первый раз, когда певица позволила другим настолько подробно рассматривать ее тело, показав фигуру и большую татуировку на бедре. Ранее Билли неоднократно публично говорила, что ей не нравится, когда оценивают ее тело, и просила оставить ее в покое:

Я не хочу, чтобы мир знал обо мне все. Поэтому я ношу большую мешковатую одежду. Ни у кого нет определенного мнения, потому что они не видели, что скрыто, понимаете? Никто не может сказать: «О, она стройная, толстая, у нее плоская задница, или у нее толстая задница. Никто не может сказать ничего из этого, потому что они не знают.

Мешковатую одежду Билли, по ее словам, стала носить, чтобы никто не мог судить о ней по внешности. С бодишеймингом Айлиш сталкивалась часто — причем даже со стороны собственных бойфрендов. Теме бодишейминга певица даже посвятила отдельное видео.