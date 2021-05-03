Американські танки Abrams отримали нові програмовані снаряди M1147: неймовірне відео

Танкам Abrams зменшили номенклатуру боєприпасів – замість п’яти основних снарядів танкісти будуть робити вибір між двома. Вчора, 1 травня, компанія Northrop Grumman опублікувала промо-ролик нового танкового снаряда M1147, який повинен замінити відразу чотири типи боєприпасів.

Про розробку нового снаряда для танків Abrams стало відомо в 2015 році. Тоді дочірня компанія Northrop Grumman – Orbital ATK – виграла контракт на поставку американській армії нових фугасних боєприпасів. Тепер стало відомо, що вже почалися серійні поставки M1147 армії.

M1147, раніше відомий як XM1147, є багатофункціональним боєприпасом, який може бути використаний проти піхоти, легкоброньованих цілей, а також для руйнування бетонних армованих укріплень на відстані до 2 км.

Новий снаряд замінить в номенклатурі танкових боєприпасів кумулятивний M830, універсальний протитанковий M830A1, картечний протипіхотний снаряд M1028, а також бетонобійно-фугасний M908.

Бойова частина нового снаряда має підвищену потужність, а також оснащена трасувальним елементом. M1147 забезпечує високу проникну здатність і потужну фугасну дію, а завдяки можливості програмування екіпаж танка може вражати ціль повітряним підривом снаряда біля неї.