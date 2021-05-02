В Україні зафіксовано 5 094 нових випадки COVID-19

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у facebook.

«5 094 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано – 3 199 осіб; летальних випадків – 160; одужало – 5 784 особи», — написав Степанов.

Він додав, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 083 180 осіб; одужало – 1 676 265 осіб; летальних випадків – 44 596.

Також Степанов поінформував, що за добу 2 661 людина була щеплена проти COVID-19. Загалом 754 926 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 754 924 особи, завершили вакцинацію та отримали 2 дози – 290 осіб.

https://espreso.tv/v-ukraini-zafiksovano-5-094-novikh-vipadki-covid-19