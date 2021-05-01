В Литве назвали сроки вступления Украины в НАТО и ЕС

Глава комитета по международным делам сейма Литвы Жигимантас Павилионис назвал сроки, в которые, по его мнению, Украина вступит в НАТО и Евросоюз. Об этом сообщает портал «Гордон».

По словам Павилиониса, это произойдет раньше чем через 15 лет. Он заявил, что видит в приходе к власти в США Джо Байдена шанс для быстрого вхождения Украины в Североатлантический альянс. Депутат назвал республику «фронтовой линией между демократией и автократией».

«Надо, чтобы Байден для вас стал тем же, кем был [40-й президент США Рональд] Рейган для нас, для Центральной Европы и Балтийских стран», — заявил Павилионис.