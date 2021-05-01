Какие пулы для майнинга работают нечестно? Сергей Лавров признал,что благодаря Петру Порошенко и его западным союзникам, Путин потерял возможность признать независимость ДНР-ЛНР » У Путина «нашлась» третья дочь, проживающая в Санкт- Петербурге с матерью Журналисты из Питера обнародовали информацию, согласно которой у президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге есть внебрачная дочь, которая » феноменально похожа» на отца, а ее мать владеет активами на сумму около 100 миллионов долларов. Журналисты утверждают, что бизнесвумен Светлана Кривоногих, совладелица банка «Россия» долгое время поддерживала любовную связь с президентом и родила от него дочь. По информации , будущая бизнесвумен провела детство в коммуналке на Гороховой улице. Ее мать, приехавшая из Ярославской области, работала маляром в отделочной бригаде. Про ее отца информации практически нет — известно, что он приехал северную столицу из Саратовской области, пил и довольно рано умер. Свою взрослую жизнь Светлана Кривоногих начала с работы уборщицей в ближайшем магазине. В 2000 годах она получила диплом Университета экономики и финансов. В начале «нулевых» выпускница вуза Светлана Кривоногих входит в капитал сразу нескольких компаний, среди которых быстро растущий петербургский банк «Россия». В 2001 году она регистрирует фирму «Релакс», на которую записали ее долю в банке «Россия». По состоянию на 2019 год, у Кривоногих было около 2,8% акций банка, около 800 млн рублей. Также бизнесвумен принадлежит 75% шоу-пространства «Ленинград-центра» и горнолыжный курорт «Игора». Есть мнение, что своим успехом в коммерческой деятельности и стремительным взлетом Светлана Кривоногих обязана Владимиру Путину, близкие отношения с которым начались еще до его избрания президентом, и продолжалось приблизительно до 2010 года. В 2003 году у Светланы родилась дочь, которая, как можно убедиться с фото, очень похожа на Путина. В ее документах отец не указан, но девочка носит отчество — Владимировна. Девочка живет под другой фамилией и ведет аккаунты в социальных сетях под вымышленным именем. После того, как журналисты обратились к Светлане Кривоногих за комментариями, девочка удалила из своих аккаунтов снимки, на которых можно увидеть ее лицо. Луиза Розова, которую СМИ уже называют третьей дочерью Владимира Путина, пробует себя в ди-джейской карьере и уже несколько раз выступала в разных ночных клубах. В общественных местах ее всегда сопровождает охрана.