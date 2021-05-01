Туристы из Украины будут вьезжать в Турцию по новым правилам

Власти Турции приняли решение касательно украинских туристов. C 15 мая туристы из Украины при въезде в Турцию могут не предоставлять тест на коронавирус с отрицательным результатом, и вместо этого перед вылетом в страну туристам придется заполнить анкету, после чего уже на месте украинцев будут отслеживать – наблюдать за их контактами с больными коронавирусом.

Отмечается, что такую информацию ранее предоставили в пресс-службе аэропорта Борисполь. Специалисты подчеркнули, что в электронную анкету нужно будет внести паспортные данные, информацию о рейсе и обязательно место проживания в Турции.

«Информация, которая содержится на этом веб-сайте, должна быть заполнена в целях защиты вашего здоровья и здоровья ваших близких во время пребывания в Турции… На основе заполненной информации для вас будет автоматически создан индивидуальный код HES, благодаря которому мы сможем связаться с вами, если у вас или у людей, с которыми вы контактируете во время путешествия и пребывания, есть контактные лица, больные Covid-19», — подчеркнули в аэропорту. Турист должен будет предоставить свой индивидуальный код в гостиницах Турции, в транспорте, торговых центрах, кафе и ресторанах. Эта анкета заполняется не позднее, чем за 72 часа до прилёта в Турцию.