Какие пулы для майнинга работают нечестно?

Майнеры раскупили видеокарты, обрушили рынок полупроводников, неужели на них нет какой-либо управы? Но справедливость не эфемерна и, порою, торжествует там, где никто этого не ожидает — в майнинг пулах.

Почему майнинг пулы работают нечестно

Для тех, кто не сразу понял в чем загвоздка — «майнинг пул» это термин, обозначающий место для коллективной добычи криптовалюты. Смысл в том, чтобы передавать вычислительную мощность для коллективной задачи. Коллективной, в данном случае, выступает задача добычи криптовалюты.

Ради этого «цифрового золота» майнеры и скупили все видеокарты, которые оставались в закромах родных техномагазинчиков. Причиной такого поведения стала способность видеокарт приносить деньги в дом.

Но это только первый шаг на пути к десяткам сотен долларов в месяц, которые майнеры делают буквально из воздуха. Правда, с затратами на электричество, но все же — деньги из воздуха. Чтобы получать деньги, фермы используют видеокарты, внутри которых происходят математические вычисления.

Ферму, которую майнер собирает из доступного ему железа, следом подключают к специальному сайту, который называется «Майнинг Пул». От этого сайта ферма получает данные, которые использует в вычислении «красивых» цифр для новенькой криптовалюты. При должном знании того, как функционирует система, вполне реально подгадать момент для того, чтобы передать на ферму вредоносный код или подключить ферму на кошелек владельца пула.

Но вернемся к вопросу — почему пулы работают нечестно? На самом деле весомых причин для того, чтобы обманывать майнеров нет. И тому есть веские основания.

Когда пул обманывает майнера, то предает его доверие. В мире криптовалют очень много чего построено на доверии. Это фундаментальный клей, который скрепляет между собою множество участников. Без него формирования функциональных единиц, поддерживающих систему — невозможно.

Когда доверие майнера предают — он сообщает об этом знакомым. Подобное явление не редкость, ведь майнеры предупреждают друг друга о том, что их ждет на новеньком пуле и стоит ли на нем майнить. Если один из пулов когда либо «прокидал» майнера, то он об этом никогда не забудет и будет припоминать в каждом треде про «скамерские пулы».

Пул получит меньше денег, чем если бы заботился о майнерах. Выгода для пула в моменте значительно ниже, чем при долгосрочном сотрудничестве. Одномоментная сумма, на которую может рассчитывать пул, будет не только одноразовой, но и ниже, чем годовая или даже недельная прибыль.

Способы обмана со стороны пулов давно известны. На сегодня существует четыре теоретических и всего два рабочих метода обмана майнеров. Сами же майнеры, имей они хоть чуть-чуть опыта, с легкостью подобные обманы обходят.

Выгоднее помогать майнерам, чем обманывать их. Пулы, которые заботятся о своих майнерах получают справедливо и по заслугам. Следом за улучшением продукта приходят новые люди, снижается комиссия для старожилов и новичков.

Каким же майнинг пулам стоит доверять?

Тем, которые были проверены самими майнерами на предмет подвоха. Найти такие сложно — большинство материалов, которые выкладывают журналисты, куплены за вечнозеленые купюры.

Но есть и те, кто публикует собственные рейтинги из стремления помочь новичкам и привлечь внимание к ресурсу. Например, майнинг-пул Хашалот составил рейтинг пулов для майнинга, которые не были замечены в попытках совершить обман над майнерами.