Юрий Витренко предложил обьединить «Нафтогаз Украины» с компанией Коломойского для «экономической эффективности»

Новый глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предлагает рассмотреть объединение ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) с последующим получением контрольной доли новой вертикально-интегрированной компании государством.

«С одной стороны, «Укрнафта» фактически добывает нефть, а перерабатывать в Украине ее может только Кременчугский НПЗ. С другой стороны Кременчугский НПЗ может в Украине взять большие объемы нефти только в «Укрнафте». С экономической точки зрения есть определенная экономическая целесообразность в так называемой вертикальной интеграции, когда есть интеграция между добычей и переработкой», — сказал он журналистам.

«Возможно, государство должно объединить добычу и переработку в эту вертикальную интеграцию? Возможно, господин Коломойский (акционер обеих компаний ) удовлетворится статусом миноритарного акционера, и просто будет получать дивиденды от этой вертикальной интеграции, не влияя, не контролируя эти активы?», — отметил Витренко.

«Общий лейтмотив заключается в том, чтобы не уступать что-то господину Коломойскому, а наоборот занимать более жесткую позицию ко всем олигархам, в частности, к Коломойскому относительно той же «Укрнафты» и «Укртатнафты». И таким путем обеспечивать как экономическую эффективность работы активов, так и национальные интересы», — резюмировал он.

Как сообщалось, в феврале 2021 года «Нафтогаз» направил наблюдательному совету «Укрнафты» уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.

«Нафтогаз» просил на ближайшем заседании наблюдательного совета «Укрнафты» рассмотреть этот вопрос с дальнейшим утверждением календарного плана и мероприятий по его реализации. Должен был быть утвержден состав рабочей группы, проведен отбор компании из «большой четверки» для оценки активов, утвержден юридический советник для сопровождения процесса.

В настоящее время переговоры «Нафтогаза» с миноритарными акционерами «Укрнафты» по разделению активов компании ведутся на нескольких уровнях, и на одном из них экс-глава правления НАК Андрей Коболев общается напрямую с бизнесменом Игорем Коломойским, сообщил сам Коболев в начале марта.

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, — порядка 42% акций.

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 43,05% акций «Укртатнафты», еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев ПриватБанка» и бизнесмена Александра Ярославского.