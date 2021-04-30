В России взорвался газопровод

В селе Серменево Белорецкого района Башкирии горит магистральный газовый трубопровод. Пожар начался после разгерметизации, сообщает региональный главк МЧС.

Информации о пострадавших нет. На месте ЧП уже работают пожарно-спасательные подразделения МЧС. Они охлаждают зону горения. На время перекрыли газ в Серменево, Азналкино и Кадыше.

Ликвидацией возгорания заняты 38 человек 15 единицы техники, от МЧС России — 12 человек 3 единиц техники.

Сообщается, что угрозы жизни и здоровью жителей нет. Прорыв удалось локализовать, огонь не распространяется.