«  
  »

В России взорвался газопровод

В селе Серменево Белорецкого района Башкирии горит магистральный газовый трубопровод. Пожар начался после разгерметизации, сообщает региональный главк МЧС.

Информации о пострадавших нет. На месте ЧП уже работают пожарно-спасательные подразделения МЧС. Они охлаждают зону горения. На время перекрыли газ в Серменево, Азналкино и Кадыше.

Ликвидацией возгорания заняты 38 человек 15 единицы техники, от МЧС России — 12 человек 3 единиц техники.

Сообщается, что угрозы жизни и здоровью жителей нет. Прорыв удалось локализовать, огонь не распространяется.

30 апреля, 2021 | Category: Видео, Новости, Россия Обсудить на форуме сайта
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  