Вдова Табакова извинилась перед Прокловой, которую актер развращал в детстве

Вдова Олега Табакова Марина Зудина, обвинившая актрису Елену Проклову в дешевом самопиаре после ее шокирующего признания о пережитых в юности сексуальных домогательствах от известного актера, поспешила замять конфликт.

В своем Instagram она извинилась перед Прокловой, признавшись, что любила ее в детстве как актрису. «Я очень любила ее, как актрису в детстве, восхищалась ее обаянием и ролями», — сказала Зудина, напомнив, что ее муж Олег Табаков «всегда тепло и с нежностью отзывался о Елене, они играли вместе на сцене МХТ». «Я уверена, что ни за какие деньги она бы не стала говорить в его адрес подобное», — добавила Зудина.

По ее словам, ее грубая реакция была скорее защитой чести покойного супруга. «Виновата желтая пресса и некоторые из вас», — добавила Зудина, пожелав Прокловой «личного счастья, удачи и любви, которая лечит любые раны». «Если не сдержалась и была резка, я извиняюсь», — написала Зудина. «Хотят скандала. Скандала не будет», — заключила вдова Табакова.

Ранее актриса Елена Проклова в эфире программы на НТВ рассказала, что в юности стала жертвой домогательств со стороны известного актера. Многие подумали, что это мог быть Олег Табаков, который снимался с 15-летней Прокловой в фильме «Гори, гори, моя звезда».