Археологи нашли древнейшее изображение лодки в Европе

Подходящая погода и правильный солнечный свет позволили обнаружить наскальное изображение лодки на давно известной стоянке Валле в северной Норвегии. Опираясь на метод датирования по береговой линии, норвежский археолог Ян Магне Герде пришел к выводу, что изображение сделано 10–11 тысяч лет назад, что совпадает со временем первой колонизации региона. По его мнению, это самое древнее изображение лодки в Европе, а, возможно, и в мире. Статья опубликована в Oxford Journal of Archaeology.

Самые древние наскальные изображения лодок в северной Европе ранее относились ко времени около 5500–5000 лет до нашей эры. Они известны во многих странах региона: Норвегии, Швеции, Финляндии, а также на северо-западе России. Находки же более древнего периода – мезолита (около 9500–4000 лет до нашей эры) представляли исключительно местных животных, на которых велась охота, то есть это лоси, северные олени, медведи, морские млекопитающие. Долгое время считалось, что лишь в позднем мезолите стали появляться рисунки людей, лодок или охоты.

Один из известных памятников этого периода – Валле, находящийся на севере Норвегии в регионе Нурланн. Он состоит из четырех отдельных комплексов рисунков, которые впервые были описаны еще в 1931 году. Самые известные из них содержат изображения животных, выполненных в натуральную величину, например, два тюленя, два медведя, два оленя и некоторые другие.

Ян Магне Герде (Jan Magne Gjerde) из Норвежского института исследований культурного наследия сообщил об открытии древнейшего изображения лодки в наскальном искусстве Европы, а, возможно, и мира. Он отметил, что этот объект был найден в Валле–3 благодаря удачной погоде. По его признанию, фигуры здесь лучше всего видны, когда солнце находится низко над горизонтом (утром или ранним вечером), поэтому рисунок долгие годы ускользал от внимания исследователей.

По данным ученого, лучше всего сохранилось изображение одной лодки длиной около 4,05 метра. К сожалению, поверхность скалы на одном конце рисунка разрушилась, поэтому автор допустил, что, вероятно, лодка была около 4,3 метра при высоте корпуса около 40 сантиметров.

J. Gjerde / Oxford Journal of Archaeology, 2021

Исследователь предположил, что, скорее всего, на скале изображена арктическая кожаная лодка типа умиак. По его мнению, в раннем мезолите в постледниковой прибрежной Скандинавии был дефицит древесины, что косвенно указывает на верность его догадки. Кроме того, он опирался на данные этнографии. Так, на Аляске до XIX века коренное население отдавало предпочтение именно таким лодкам, а не деревянным, так как их гибкость и скорость лучше подходили для охоты на морских животных.

Герде, опираясь на метод датировки береговых линий, пришел к выводу, что этому произведению искусства около 10–11 тысяч лет, что более чем на 3 тысячи лет древнее ранее известных изображений лодок. По его мнению, рисунок относится ко временам, когда в Норвегию прибывали первые поселенцы. Он также предположил, что это не последнее открытие из Валле, так как на видимость наскальных рисунков здесь критически влияет погода и солнечный свет.