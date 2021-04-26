Уникальная операция по трансплантации почки проведена в Израиле

Редкая и первая в своем роде операция по трансплантации почки была недавно проведена в педиатрическом центре «Шнайдер» больничной кассы «Клалит».

Басем — 16-летний подросток, который всю свою жизнь борется с тяжелыми заболеваниями. В пять лет ему сделали пересадку печени из-за болезни, связанной с обменом веществ. Около года назад у него была обнаружена опухоль, расположенная в брюшной полости и области таза. Опухоль перекрыла основные кровеносные сосуды в тазу, которые снабжают кровью левую ногу, и, кроме того, полностью заблокировала уретру между левой почкой и мочевым пузырем. Это вызывало рецидивирующие инфекции почек, из-за которых мальчика постоянно приходилось госпитализировать.

Удаление такой опухоли — очень сложная процедура, поскольку новообразование расположено на сразу на нескольких кровеносных сосудах и хирургическое вмешательство может нарушить кровоснабжение левой ноги.

После консультаций с многопрофильной командой специалистов центра «Шнайдер», включающей онкологов, патологов, сосудистых хирургов, урологов и трансплантологов, было решено провести очень редкую и сложную операцию, которая еще не проводилась в Израиле: самотрансплантацию. Это означает удаление левой почки с её естественного места и перемещение на новое – в правой части таза, где опухоль не будет влиять на ее деятельность.

Пересадка была выполнена в центре «Шнайдер» бригадой трансплантологов во главе с доктором Михаилом Гуревичем, директором детского отделения трансплантологии и хирургии печени. В ходе операции левая почка была отделена от опухоли, а кровеносные сосуды и участок уретры, расположенной над опухолью, изолированы. Почку изъяли из тела мальчика, промыли специальными средствами, а затем пересадили на новое место в правой части таза – это обычная локализация при трансплантации почек.

«Операция по самопересадке почки является редкой процедурой во всем мире, поскольку она включает два хирургических вмешательства для одного человека: удаление органа и его трансплантацию, и все это в сложной анатомической среде, как в данном случае, — сказал доктор Михаил Гуревич корреспонденту mynet. — Я рад успеху трансплантации, почка уже может нормально функционировать, и мальчику не нужна дренажная трубка, которая вызывала повторяющиеся инфекции. Теперь, когда операция прошла успешно, мы можем приступить к изучению вариантов лечения самой опухоли с помощью лекарств».

Операция прошла без осложнений, и трансплантированная почка сразу вернулась к нормальной работе. А через неделю после операции мальчик был уже выписан домой и сейчас проходит химиотерапию.

Это операция – еще один успех израильских трансплантологов, наряду с пересадками почек от живых и скончавшихся доноров, перекрестной и даже международной трансплантации, и все это – ради спасения каждой жизни.