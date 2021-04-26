У нового смартфона Nokia появится камера на 108 Мп

Новый смартфон с пентакамерой заменит смартфон Nokia 8.3 5G. Ресурс Nokia Power User предполагает, что новое устройство может поступить на рынок как телефон X-серии — Nokia X50.

Основным компонентом тыльной пентакамеры станет 108-мегапиксельный датчик. Его дополнят ультраширокоугольный блок, телефотомодуль, сенсор глубины и макромодуль. Говорится об использовании оптики Zeiss.

Новое устройство будет с 6,5-дюймовым PureDisplay V4 разрешением Quad HD+ c частотой обновления 120 Гц. Также отмечается, что смартфон будет построен на базе неанонсированной однокристальной системы Snapdragon 775G.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 6000 мА·ч с поддержкой 22,5-ваттной подзарядки. Официальная презентация новинки ожидается во второй половине текущего года.