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У нового смартфона Nokia появится камера на 108 Мп

Новый смартфон Nokia может получить пятикомпонентную основную камеру со 108-Мп сенсором

Новый смартфон с пентакамерой заменит смартфон Nokia 8.3 5G. Ресурс Nokia Power User предполагает, что новое устройство может поступить на рынок как телефон X-серии — Nokia X50.

Основным компонентом тыльной пентакамеры станет 108-мегапиксельный датчик. Его дополнят ультраширокоугольный блок, телефотомодуль, сенсор глубины и макромодуль. Говорится об использовании оптики Zeiss.

Новое устройство будет с 6,5-дюймовым PureDisplay V4 разрешением Quad HD+ c частотой обновления 120 Гц. Также отмечается, что смартфон будет построен на базе неанонсированной однокристальной системы Snapdragon 775G.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 6000 мА·ч с поддержкой 22,5-ваттной подзарядки. Официальная презентация новинки ожидается во второй половине текущего года.

26 апреля, 2021 | Tags: | Category: Мир, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
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