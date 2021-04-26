У Дев сбудутся мечты, а Тельцов ждут новые знакомства

Составлен гороскоп на пятницу, 23 апреля. Кому-то в этот день рекомендовали не спорить, у кого-то могут завязаться новые знакомства. У кого-то — начнут сбываться даже несбыточные мечты. А кто-то должен постараться, чтобы не впасть в детство.

Овен:

Если вы сегодня дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то что имеете, и чем, вероятно, дорожите, хотя и не думаете об этом. Так что, прежде чем раскроете рот, подумайте, до такой ли степени вам необходима разрядка.

Телец:

Сегодня возможно возникновение новых связей, некоторые из которых останутся полезными, некоторые — станут дружескими. Покажите себя с наилучшей стороны. В любом случае вас ждут новые встречи для серьезных знакомств на этой неделе.

Близнецы:

Сегодня вам придется в пожарном порядке искать выход для скопившейся внутри вас энергии. Постарайтесь использовать ее на благо человечества. На всех, конечно, не хватит, но окружающим облегчить жизнь можно изрядно.

Рак:

Глупо продолжать спорить, если аргументы противника неопровержимы. Сегодня вам, вероятно, придется признать свою ошибку, и чем скорее вы это сделаете, тем быстрее она забудется.

Лев:

Помилосердствуйте, вы же не совсем всемогущи, у вас все-таки есть какие-то пределы возможностей. Не надо взваливать на свои плечи совсем всю работу. Позвольте присоединиться к ней еще кому-нибудь.