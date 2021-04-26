Наталья Водянова вышла на публику в неоднозначном оголяющем грудь платье

Российская топ-модель Наталья Водянова появилась на публике в оголяющем грудь платье и нарвалась на критику со стороны пользователей сети. Соответствующие кадры и комментарии появились в Instagram.

Известно, что 38-летняя манекенщица посетила благотворительный вечер, посвященный деятельности ее собственного фонда «Обнаженные сердца», куда были приглашены знаменитости, друзья и коллеги Водяновой. Отмечается, что мероприятие состоялось в Москве.

Модель вышла в свет в гранатовом платье длины макси французского модного дома Schiaparelli, верх которого оформлен прозрачной сеткой, оголяющей часть груди и спину звезды. При этом лиф наряда выполнен в виде кожаного бандо. Юбка платья сшита из атласной ткани.

Образ Водяновой дополнили украшения ювелирного бренда Bvlgari. На размещенных кадрах видно, что на лицо манекенщицы нанесен нюдовый макияж, а волосы уложены волнами.

Поклонники модели обругали ее внешний вид в комментариях под опубликованными снимками. «Водянова выглядит неухоженно», «Что это на Водяновой?», «Странное платье у Натальи», «Такое “голое” платье неуместно на подобном мероприятии», «Водянова подурнела, или мейкап неудачный», «Водянова страшко», — комментировали фанаты.