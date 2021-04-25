Турция начала военную операцию на севере Ирака

Турецкий спецназ начал военную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом Министерство обороны страны сообщило в субботу, 24 апреля, в своем Twitter-аккаунте.

Как заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала TRT, операция началась в пятницу, 23 апреля, в районе населенных пунктов Метина и Авашин-Басьян и продолжается до сих пор. «По приблизительно 400 целям террористов были нанесены удары наземными подразделениями, более 60 целей были поражены нашими ВВС», — приводит слова главы турецкого ведомства