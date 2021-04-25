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Ольга Сумская показала пасхальные приготовления

Ольга Сумская показала пасхальные приготовления

54-летняя Ольга Сумская показала у себя в Инстаграме пасхальные приготовления. Народная артистка Украины выставила серию снимков, на которых зафиксировано ее пребывание на кухне.

В текстовом сопровождении к кадрам жена Виталия Борисюка отметила, что она в восторге от рецепта. Тесто, дескать, очень легкое в приготовлении. Да и на дрожжевом у них в семье больше специализируется муж. Также исполнительница роли Роксоланы поделилась тонкостями рецепта .

Сосредоточила внимание публики Сумская и на покраске яиц. Для этого она воспользовалась пищевыми красителями, салфетками и ватными палочками.

25 апреля, 2021 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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