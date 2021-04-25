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Объявлены номинанты кинопремии Золота Дзига-2021

Объявлены номинанты кинопремии Золота Дзига-2021

В текущем году добавилась еще одна номинация за лучший игровой сериал. Церемония награждения состоится в июне.
Украинская киноакадемия объявила номинантов на премию Золота Дзиґа-2021. Об этом в среду, 21 апреля, сообщила пресс-служба Украинской киноакадемии.

Победителей объявят в июне. В конкурсе участвуют 86 кинокартин.

Самый лучший фильм:

Атлантида;
Земля голубая, будто апельсин;
Плохие дороги;
Толока;
Черкассы.

Лучшая мужская роль:

Юрий Кулинич в фильме Плохие дороги;
Евгений Ламах в фильме Черкассы;
Андрей Римарук в фильме Атлантида.

Лучшая женская роль:

Марина Климова в фильме Плохие дороги;
Марина Кошкина в фильме Забытые;
Иванна Сахно в фильме Пик страха;
Оксана Черкашина в фильме Плохие дороги.

Лучшая мужская роль второго плана:

Игорь Колтовский в фильме Плохие дороги;
Олег Примогенов в фильме Толока;
Дмитрий Сова в фильме Черкассы;
Сергей Соловьев в фильме Плохие дороги;
Дмитрий Хомяк в фильме Наши котики, или как мы полюбили лопать в условиях ограниченной антитеррористической операции с элементами временного военного положения.

Лучшая женская роль второго плана:

Ирма Витовская в фильме Сказка старого мельника;
Оксана Воронина в фильме Плохие дороги;
Юлия Матросова в фильме Плохие дороги.

Лучшая режиссерская работа (Премия им. Ю. Г. Ильенко):

Валентин Васянович — фильм Атлантида;
Наталья Ворожбит — фильм Плохие дороги;
Михаил Ильенко — фильм Толока.

Лучший сценарий:

Валентин Васянович — филь Атлантида;
Наталья Ворожбит — фильм Плохие дороги;
Михаил Ильенко — фильм Толока.

Лучшая операторская работа:

Валентин Васянович — фильм Атлантида;
Владимир Иванов — фильм Плохие дороги;
Вячеслав Цветков — фильм Земля голубая, будто апельсин.

Лучший монтаж:

Иван Банников — фильм Земля голубая, будто апельсин;
Валентин Васянович — фильм Атлантида;
Александр Черный — фильм Плохие дороги.

Лучшие визуальные эффекты:

Алексей Москаленко — фильм Атлантида;
Алексей Москаленко — фильм Наши котики, или как мы полюбили лопать в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения;
Артем Сушильников — фильм Пик страха;
Станислав Толмачев — фильм Толока.

Лучший грим:

Анна Лукашенко — фильм Атлантида;
Эльвира Мамедова — фильм Плохие дороги;
Мария Петровская — фильм Бесславные крепостные.

Лучший полнометражный документальный фильм:

Зарваниця;
Земля голубая, будто апельсин;
Юки.

Лучший короткометражный игровой фильм (Премия им. Ю. А. Минзянова):

Бульмастиф;
ІНО;
Схрон.

Лучший короткометражный анимационный фильм:

История Украины за 5 минут;
Фамилия в кармане;
Риска.

Лучший игровой сериал:

И будут люди;
Казаки. Абсолютно лживая история;
Первые ласточки. Зависимые;
Поймать Кайдаша.

Отметим, церемония награждения кинопремии в прошлом году состоялась онлайн.

25 апреля, 2021 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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