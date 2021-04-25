Объявлены номинанты кинопремии Золота Дзига-2021

В текущем году добавилась еще одна номинация за лучший игровой сериал. Церемония награждения состоится в июне.
Украинская киноакадемия объявила номинантов на премию Золота Дзиґа-2021. Об этом в среду, 21 апреля, сообщила пресс-служба Украинской киноакадемии.
Победителей объявят в июне. В конкурсе участвуют 86 кинокартин.
Самый лучший фильм:
Атлантида;
Земля голубая, будто апельсин;
Плохие дороги;
Толока;
Черкассы.
Лучшая мужская роль:
Юрий Кулинич в фильме Плохие дороги;
Евгений Ламах в фильме Черкассы;
Андрей Римарук в фильме Атлантида.
Лучшая женская роль:
Марина Климова в фильме Плохие дороги;
Марина Кошкина в фильме Забытые;
Иванна Сахно в фильме Пик страха;
Оксана Черкашина в фильме Плохие дороги.
Лучшая мужская роль второго плана:
Игорь Колтовский в фильме Плохие дороги;
Олег Примогенов в фильме Толока;
Дмитрий Сова в фильме Черкассы;
Сергей Соловьев в фильме Плохие дороги;
Дмитрий Хомяк в фильме Наши котики, или как мы полюбили лопать в условиях ограниченной антитеррористической операции с элементами временного военного положения.
Лучшая женская роль второго плана:
Ирма Витовская в фильме Сказка старого мельника;
Оксана Воронина в фильме Плохие дороги;
Юлия Матросова в фильме Плохие дороги.
Лучшая режиссерская работа (Премия им. Ю. Г. Ильенко):
Валентин Васянович — фильм Атлантида;
Наталья Ворожбит — фильм Плохие дороги;
Михаил Ильенко — фильм Толока.
Лучший сценарий:
Валентин Васянович — филь Атлантида;
Наталья Ворожбит — фильм Плохие дороги;
Михаил Ильенко — фильм Толока.
Лучшая операторская работа:
Валентин Васянович — фильм Атлантида;
Владимир Иванов — фильм Плохие дороги;
Вячеслав Цветков — фильм Земля голубая, будто апельсин.
Лучший монтаж:
Иван Банников — фильм Земля голубая, будто апельсин;
Валентин Васянович — фильм Атлантида;
Александр Черный — фильм Плохие дороги.
Лучшие визуальные эффекты:
Алексей Москаленко — фильм Атлантида;
Алексей Москаленко — фильм Наши котики, или как мы полюбили лопать в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения;
Артем Сушильников — фильм Пик страха;
Станислав Толмачев — фильм Толока.
Лучший грим:
Анна Лукашенко — фильм Атлантида;
Эльвира Мамедова — фильм Плохие дороги;
Мария Петровская — фильм Бесславные крепостные.
Лучший полнометражный документальный фильм:
Зарваниця;
Земля голубая, будто апельсин;
Юки.
Лучший короткометражный игровой фильм (Премия им. Ю. А. Минзянова):
Бульмастиф;
ІНО;
Схрон.
Лучший короткометражный анимационный фильм:
История Украины за 5 минут;
Фамилия в кармане;
Риска.
Лучший игровой сериал:
И будут люди;
Казаки. Абсолютно лживая история;
Первые ласточки. Зависимые;
Поймать Кайдаша.
Отметим, церемония награждения кинопремии в прошлом году состоялась онлайн.
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