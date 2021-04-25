Объявлены номинанты кинопремии Золота Дзига-2021

В текущем году добавилась еще одна номинация за лучший игровой сериал. Церемония награждения состоится в июне.

Украинская киноакадемия объявила номинантов на премию Золота Дзиґа-2021. Об этом в среду, 21 апреля, сообщила пресс-служба Украинской киноакадемии.

Победителей объявят в июне. В конкурсе участвуют 86 кинокартин.

Самый лучший фильм:

Атлантида;

Земля голубая, будто апельсин;

Плохие дороги;

Толока;

Черкассы.

Лучшая мужская роль:

Юрий Кулинич в фильме Плохие дороги;

Евгений Ламах в фильме Черкассы;

Андрей Римарук в фильме Атлантида.

Лучшая женская роль:

Марина Климова в фильме Плохие дороги;

Марина Кошкина в фильме Забытые;

Иванна Сахно в фильме Пик страха;

Оксана Черкашина в фильме Плохие дороги.

Лучшая мужская роль второго плана:

Игорь Колтовский в фильме Плохие дороги;

Олег Примогенов в фильме Толока;

Дмитрий Сова в фильме Черкассы;

Сергей Соловьев в фильме Плохие дороги;

Дмитрий Хомяк в фильме Наши котики, или как мы полюбили лопать в условиях ограниченной антитеррористической операции с элементами временного военного положения.

Лучшая женская роль второго плана:

Ирма Витовская в фильме Сказка старого мельника;

Оксана Воронина в фильме Плохие дороги;

Юлия Матросова в фильме Плохие дороги.

Лучшая режиссерская работа (Премия им. Ю. Г. Ильенко):

Валентин Васянович — фильм Атлантида;

Наталья Ворожбит — фильм Плохие дороги;

Михаил Ильенко — фильм Толока.

Лучший сценарий:

Валентин Васянович — филь Атлантида;

Наталья Ворожбит — фильм Плохие дороги;

Михаил Ильенко — фильм Толока.

Лучшая операторская работа:

Валентин Васянович — фильм Атлантида;

Владимир Иванов — фильм Плохие дороги;

Вячеслав Цветков — фильм Земля голубая, будто апельсин.

Лучший монтаж:

Иван Банников — фильм Земля голубая, будто апельсин;

Валентин Васянович — фильм Атлантида;

Александр Черный — фильм Плохие дороги.

Лучшие визуальные эффекты:

Алексей Москаленко — фильм Атлантида;

Алексей Москаленко — фильм Наши котики, или как мы полюбили лопать в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения;

Артем Сушильников — фильм Пик страха;

Станислав Толмачев — фильм Толока.

Лучший грим:

Анна Лукашенко — фильм Атлантида;

Эльвира Мамедова — фильм Плохие дороги;

Мария Петровская — фильм Бесславные крепостные.

Лучший полнометражный документальный фильм:

Зарваниця;

Земля голубая, будто апельсин;

Юки.

Лучший короткометражный игровой фильм (Премия им. Ю. А. Минзянова):

Бульмастиф;

ІНО;

Схрон.

Лучший короткометражный анимационный фильм:

История Украины за 5 минут;

Фамилия в кармане;

Риска.

Лучший игровой сериал:

И будут люди;

Казаки. Абсолютно лживая история;

Первые ласточки. Зависимые;

Поймать Кайдаша.

Отметим, церемония награждения кинопремии в прошлом году состоялась онлайн.