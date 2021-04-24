«Такого не было даже перед Второй мировой войной»: Россия и Запад выслали 140 дипломатов за неделю Ученые рассказали об особенностях мозга у любителей кофе » В Минске осудили пенсионера за то, что он говорил на белорусском языке В Минске осудили пенсионера, который «достал всех разговорами на белорусском» К 65-летнему Адаму Шпаковскому заявилась милиция из-за жалобы соседей на подозрительные «разговоры на белорусском языке». Мужчину задержали и осудили на 15 суток. В официальном комментарии МВД сказано, что в ходе обыска квартиры у пенсионера нашли 65 тысяч евро и 87 тысяч долларов, при том, что его пенсия не превышает 280 рублей (А че сразу не 900К и не за диваном?). Чтобы не ходить два раза, МВД сразу же обвинило его и в администрировании районного чата Уручья, и проверяет его причастность к финансированию протестов. (Самый гуманный, честный и неподкупный суд в мире, блядь) Источник: https://telegram.me/nexta_tv/15170