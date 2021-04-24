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Кейт Миддлтон назвали будущей королевой Британии

Дядя Кейт Миддлтон Гари Голдсмит назвал свою племянницу будущей королевой Великобритании. По его словам, герцогиня Кембриджская на протяжении многих лет проводила успешную работу и теперь считается «самым большим активом» королевской семьи. Об этом сообщает Daily Mail.

Дядя герцогини подтвердил, что может быть пристрастен в своих суждениях. По его мнению, королевская семья живет «в эпоху перемен». Если бы Елизавета II оставила престол, то это было бы «что-то вроде американских горок». Однако Голдсмит посчитал, что принц Уильям вместе с супругой справился бы с задачей стабилизации ситуации в стране.

«Она не просто выглядит как часть королевской семьи, она живет в этом. Она ведет себя так, как вы бы хотели, чтобы вела себя королевская особа. У нее есть самообладание госслужащего, но в тоже время черты Дианы. Это трудный баланс — быть кем-то, с кем тебя могут отождествлять, но при этом считаться с этим. У нее получается. Я думаю, она — протеже королевы», — пояснил Голдсмит.

24 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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