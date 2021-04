На борту космического корабля находятся астронавты Роберт Шейн Кимбро, Меган Макартур (США), Тома Песке (Франция) и Акихико Хосидэ (Япония). Данная миссия стала второй регулярной для Crew Dragon.

Согласно SpaceX, после пуска первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. В сообщении компании подчеркивается, что SpaceX в 80-й раз сохранила первую ступень ракеты, использовавшейся для орбитального запуска.