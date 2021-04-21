Треккинговые кроссовки Grisport для горожан и туристов

Треккинговые кроссовки – обувь универсального назначения. В сравнении с ботинками они легче и мягче. Они удобны не только в походных условиях или в загородных поездках, но и для ношения в городе. Особенно, если обувь разработана до самых мелких деталей, именно такими являются кроссовки, выпускаемые под ТМ Grisport.

Особенности треккинговых кроссовок

Кроссовки для треккинга, как свидетельствует название, разработаны, в первую очередь, для туристов. Конечно, они не подходят для сложных горных походов с высокими подъемами и каменистыми склонами. В то же время для походов с рюкзаком небольшого веса по тропам, проложенным по несложному рельефу, а также для прогулок по пересеченной местности и других видов активного отдыха – это превосходный вариант.

Треккинговые модели выполняют из самых качественных материалов, используя при разработке конструкций множество инновационных решений, направленных на защиту ног от излишней влаги и прохлады в любую погоду, обеспечение амортизации во время ходьбы и т.д.

Если говорить конкретно о кроссовках Grisport, то они:

Оснащены подошвой Vibram, которая не имеет на сегодня равных в мире. Многослойная подошва не только прочна и долговечна, но и обеспечивает великолепную амортизацию при передвижении, распределяет нагрузку, способствуя снижению усталости. Тщательно продуманный протектор обуславливает великолепное сцепление с поверхностью любого типа, препятствуя скольжению.

Изготовляются из качественно выделанной кожи. В облегченных моделях могут использоваться вставки из синтетики. Для реализации этой цели используют ткань Cordura – уникальный материал, превосходящий по прочности и другим свойствам самую качественную кожу. Такие материалы обеспечат высокую прочность и износостойкость обуви, обеспечивая длительный срок ее службы даже в условиях повышенной сложности.

Оснащаются мембраной (определенные модели). Мембрана Spo-Tex исключит промокание обуви, не препятствуя при этом выведения из нее испарений.

Имеют специальную вставку на носке, защищающую пальцы ног от ударов о камни, корни деревьев и т.д.

Виды кроссовок для треккинга

Наиболее востребованными являются облегченные и универсальные модели. Они используются, как основная походная обувь или в качестве сменной обуви на биваке, для прогулок на природе и повседневного ношения в черте города. Облегченные модели – превосходный вариант для жаркой поры. Они, как правило, оснащаются синтетическими вставками, нередко – с сеточкой, обеспечивающей эффективный воздухообмен. Универсальные модели несколько тяжелее и жестче.

Иногда туристы, обладающие опытом, используют кроссовки на достаточно сложном рельефе, в том числе на каменистых участках. Для такого случая существуют защищенные модели. Они имеют жесткую колодку, изготавливаются из кожи или нубука, оснащаются по периметру резиновым рантом, жесткой накладкой в области носка. Некоторые изделия данной категории имеют несколько завышенную высоту, что позволяет обеспечивать частичную защиту голеностопа.

Кроссовки «Гриспорт» – лучший выбор

В интернет-магазине Grisport кроссовки для активного времяпрепровождения представлены огромным выбором. Каждая модель ассортимента характеризуется безупречным качеством, эстетически привлекательна и комфортна в ношении. При этом стоимость обуви ниже, чем цена аналогов от лидирующих производителей. Менеджеры расскажут о каждой интересующей вас модели и окажут всестороннюю помощь в выборе.

Выбрав однажды треккинговые кроссовки Grisport, вы будете в дальнейшем покупать обувь только этой торговой марки.