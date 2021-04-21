Полицейский признан виновным в убийстве чернокожего американца Флойда

Бывший полицейский Дерек Шовин признан присяжными виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Вердикт присяжных был оглашен в суде Миннеаполиса.

Шовина признали виновным по всем трем пунктам обвинения. Теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы. Приговор предположительно будет оглашен через два месяца, экс-полицейский будет дожидаться его в тюрьме. До суда он находился на свободе под залогом.

Отметим, перед оглашением вердикта мэр американского Портленда Тэр Уилер ввел в городе режим ЧС на 24 часа, сообщил местный телеканал KOIN News. Уилер подчеркнул, что в случае необходимости эта мера позволит ему ввести комендантский час.

Дерек Шовин обвинялся в убийстве Джорджа Флойда во время задержания. Инцидент, произошедший в мае 2020 года, вызвал широкий общественный резонанс и стал причиной массовых протестов против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения. Суд над Шовином начался в Миннеаполисе в конце марта.