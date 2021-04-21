Адель завела тайный роман с другом детства

Известная британская певица Адель вступила в отношения с другом детства.
По данным издания, отношения пары начались еще в прошлом году.
По словам инсайдера, знаменитость пока не планирует рассекречивать имя своего избранника.
Предполагается, что романтические чувства возникли неожиданно, после того как Адель вернулась домой в Лондон в 2020 году.
«Их дружба приняла неожиданный оборот после вечеринки с общими друзьями. Тогда они оба поняли, что имеют чувства друг к другу. Учитывая то, что у них уже была основа дружбы, дела пошли быстро, и они оба очень счастливы», — рассказал источник Closer.
Пара уже мечтает о детях.
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