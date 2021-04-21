Адель завела тайный роман с другом детства

Известная британская певица Адель вступила в отношения с другом детства.

По данным издания, отношения пары начались еще в прошлом году.

По словам инсайдера, знаменитость пока не планирует рассекречивать имя своего избранника.

Предполагается, что романтические чувства возникли неожиданно, после того как Адель вернулась домой в Лондон в 2020 году.

«Их дружба приняла неожиданный оборот после вечеринки с общими друзьями. Тогда они оба поняли, что имеют чувства друг к другу. Учитывая то, что у них уже была основа дружбы, дела пошли быстро, и они оба очень счастливы», — рассказал источник Closer.

Пара уже мечтает о детях.