Великобритания и США все-таки направляют свои корабли в Черное море

Несколько дней назад в поисках очередной «зрады» диванные комментаторы обвинили США в отказе отправить пару своих ракетных эсминцев в Черное море. И действительно, насколько известно, после телефонного разговора президента Джо Байдена с российским диктатором руководство Штатов решило взять тайм-аут, чтобы не накалять ситуацию и не провоцировать агрессора. Ракетные эсминцы были полностью готовы к походу, однако визит был отложен на несколько дней. Оставаясь верным своим обещаниям, Байден еще раз заявил о поддержке Украины, ожидая от РФ реальных шагов по деэскалации.

Похоже, союзники прислушались к просьбам украинского руководства об организации постоянного дежурства морских сил НАТО в черноморском регионе и все-таки направляют свои корабли к нашим берегам. «Думская» пытается разобраться в происходящем.

Однако ослабления напряженности, увы, не случилось — в минувшую субботу в Черное море вошли два больших десантных корабля Северного флота и полтора десятка кораблей Каспийской флотилии РФ. В итоге, по нашим данным, американцы таки приняли решение о развертывании корабельной группировки. В настоящее время ракетные эсминцы «Рузвельт» и «Дональд Кук» движутся в сторону Дарданелл. Если все пойдет по плану, то поздно вечером они окажутся в Мраморном море, а завтра утром войдут в Черное.

Отреагировала на действия российской стороны и Великобритания. В Черное море зайдут два королевских корабля — эсминец типа 42 и фрегат типа 23. Судя по всему, речь идет об единицах, входящих в группу сопровождения новейшего британского авианосца HMS Queen Elizabeth.

Этот огромный корабль в мае должен выйти в свой первый поход, который станет кругосветным. Эскадра, кроме авианосца, будет состоять из восьми кораблей: двух эсминцев типа 45 – HMS Diamond и HMS Defender, двух фрегатов типа 23 – HMS Kent и HMS Richmond, двух судов обеспечения — RFA Tidespring и RFA Fort Victoria, а также американского ракетного эсминца USS The Sullivans (DDG-68) и нидерландского фрегата HNLMS Evertsen (F805).

На борту авианосца будут базироваться палубные самолеты F-35B из американской эскадрильи VMFA-211 и британской 817 SQN. Также на плавучем аэродроме разместятся морские пехотинцы из 42 CDORM и три вертолетных эскадрильи – 815 NAS, 820 NASи 845 NAS.

Британские СМИ сообщают, что визит эсминца и фрегата, входящих в состав эскорта авианосца, состоится в мае. Известно, что эскадра сделает большую остановку в Средиземном море на греческой военно-морской базе Суда-Бей, что на Крите. Именно в этот момент пара кораблей совершит кратковременный вояж в черноморский регион.