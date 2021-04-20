Лучший друг Ким Кардашьян решил избавиться от квартиры в Нью-Йорке

Бывший американский публицист и лучший друг телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Джонатан Чебан (Jonathan Cheban), известный как Foodgod, решил избавиться от своих апартаментов в Нью-Йорке. Продажа связана с переездом Чебана, сообщает New York Post.

Чебан решил продать объект через агентство недвижимости Douglas Elliman. Он планирует выручить от продажи 2,6 миллиона долларов (более 198 миллионов рублей). Бывший публицист ищет покупателя на квартиру в связи с переездом в Майами.

Апартаменты Чебана находятся в здании Sky House. Они вмещают две спальни, кухню, гостиную, столовую и две ванные комнаты, из панорамных окон открывается вид на город. Чебан оставляет будущим владельцам всю мебель. По словам риелтора, квартира считается одной из самых красивых в здании, так как Чебан не пожалел денег на дизайнерский ремонт.