Годзилла против Конга установил абсолютный кассовый рекорд

Голливудский блокбастер собрал рекордные 390 миллионов долларов в мировом прокате во времена пандемии коронавируса.

Фантастический боевик Годзилла против Конга Адама Вингарда стал самым кассовым голливудским фильмом за время пандемии. Лента собрала в мировом прокате более 390,2 миллиона долларов.

Самую большую кассу ленте принес Китай – 177 миллионов долларов, а в США она собрала 80,5 миллиона долларов.

Отмечается, что фильм побил рекорд боевика Довод Кристофера Нолана, который заработал в прокате 365 миллионов долларов.

Напомним, картина Вингарда посвящена противостоянию двух легендарных монстров – Годзиллы и Кинг-Конга. В США лента стартовала с новым кассовым рекордом времен пандемии.