Facebook анонсировал запуск Live Audio Rooms — клона Clubhouse

Компания Facebook собирается в ближайшие месяцы запустить сервис Live Audio Rooms, аналог социальной сети для голосового общения .

В сообщении на сайте Facebook сказано, что сперва соцсеть протестирует новый сервис в группах, он станет доступен для 1,8 миллиарда пользователей и десятков миллионов активных групп. Летом аудиокомнаты от Facebook будут доступны всем пользователям. В дальнейшем, помимо групп, Live Audio Rooms будут работать в мессенджере.

В ближайшие несколько месяцев Facebook начнет тестировать функцию Soundbites, с помощью которой пользователи смогут создавать короткие аудиоклипы. Кроме того, соцсеть в течение нескольких месяцев рассчитывает запустить подкасты.

Facebook при запуске Live Audio Rooms и Soundbites планирует позволить производителям аудиоконтента зарабатывать деньги. Например, можно будет разово или по подписке продавать доступ к аудиокомнатам. Также пользователи смогут поддержать создателей аудио через функцию Stars («Звезды»).

В марте в Instagram, которым владеет Facebook, появилась функция Live Rooms — это «комнаты» для прямых эфиров, которые одновременно могут вести до четырех человек. Свой аналог Clubhouse также запустила соцсеть Twitter — это функция Spaces, доступная для пользователей iOS и Android. В мессенджере Telegram, в свою очередь, появились голосовые чаты, которые можно сохранять как подкасты. Свои варианты Clubhouse также разрабатывают Discord, Spotify и Slack.