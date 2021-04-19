Самая важная вещь для любого туриста

Все больше людей отказывается проводить выходные на диване – они выбирают активный отдых на свежем воздухе. Туризм – это довольно обширное понятие, но чаще всего здесь отдается предпочтение походам в максимально классическом виде. Выбирается отдаленный, живописный участок природы с водоемами, без диких животных поблизости, после чего собирается определенный набор вещей, которого хватает на срок от нескольких дней до нескольких недель.

После этого можно отправляться за впечатлениями. Вот только необходимо брать с собой только действительно качественное снаряжение, которое 100%-но не подведет, выполнит свое предназначение. Например, очень важным элементом служат палатки, на выбор которых уходит чуть ли не самое большое количество времени.

С чего начать выбор

Почему это так сложно? Посетив любой туристический магазин Киева, вы сами поймете – для начала нужно учесть, что здесь есть палатки:

кемпинговые;

туристические;

ультралегкие;

экспедиционные.

Если вы собираетесь стать в одном месте и находиться там долгое время, периодически делая вылазки, то лучшего решения, чем кемпинговые палатки, не найти. Они крупные и вмещают много человек, в них можно даже ходить в полный рост, разместить небольшую полевую кухню. Одним из подвидов для более длительных стоянок являются шатры, которые отличаются еще более крупными габаритами. Но и вес у этих двух моделей очень большой.

Для быстрых переходов и передвижения из точки в точку подходят остальные варианты. Туристические наиболее распространены и представляют собой укрытие на стальных дугах, в котором поместится не более двух человек. Ультралегкие – это решения для теплых сезонов, а также краткосрочного отдыха у туристических троп.

Экспедиционные – в этом списке наиболее профессиональное оборудование. Они обладают особой формой, шьются из материалов повышенной прочности, обладают усиленным каркасом. Здесь нередко есть тамбур для вещей, защита от дождя и даже специальные тканевые юбки, которые при правильной установке не дадут замести палатку, если намечается снежная буря.

Что еще нужно учесть

Кроме того, существует разделение на подвиды по формам на полубочку, шатер, двухскатную и полусферу. Последние будут отличным выбором, если вы не любите долго возиться. Модели с двумя скатами наиболее сложные для установки, но это определенно лучший вариант защиты от осадков. Шатры – идеальное решение под длительные путешествия, но прогреваются они довольно сложно.

Все они оснащаются внутренними либо внешними дугами, изготовленными из алюминия, стеклопластика или карбона. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, но если говорить об установке при осадках, то предпочтительнее именно решения с внешней, где сначала устанавливается защитный тент.

Проверенные товары и достойный сервис

Чтобы не переживать насчет качества, лучше чрезмерно не экономить и отдавать предпочтение продукции известных брендов уровня Campus, Nikwax, Tatonka – они проверены временем и тысячами пользователей. Если вы хотите найти палатки от них и рассчитываете на лучшую цену, то стоит заглянуть на ALANTUR. Это специализированный сайт, где вы сможете отыскать туристическое снаряжение, а также все для экстрима и активного отдыха.

Только палаток разных типов под все сезоны здесь представлено более 120 штук. Это решения под разное количество людей и погодные условия с одним или же двумя тамбурами для большего комфорта. Найдутся товары по цене от 1 тыс. до 27 тыс. грн, на которые нередко предоставляются солидные скидки или особые предложения по доставке. Более того, если вы присмотрели что-то, но пока на эту вещь не хватает средств, то можно вносить оплату частями при помощи карты «Монобанка»

В пределах Киева и Харькова возможен самовывоз, а также доставка при помощи курьера. Услуга перевозки предоставляется бесплатно, если сумма заказа превышает 2000 гривен. Если требуется отправка в другой город, то она производится «Новой Почтой» или «Автолюкс» по тарифу компании.