Канье Уэст раздражен: «Это я принял решение развестись с Ким Кардашьян»

Неужели еще одной звездной парой станет меньше? В сети говорят о разводе Ким Кардашьян (Kim Kardashian) и Канье Уэст (Kanye West).

О разладе в отношениях знаменитостей говорят уже давно. Пара давно потеряла ту искру, которая была раньше. В их семье начались ссоры, недопонимания, и артисты чаще проводили время в одиночестве. А сегодня инсайдер сообщил, что Ким Кардашьян подала заявление на развод. Правда, Канье раздражен такими сообщениями от СМИ. Музыкант утверждает, что он стал инициатором разрыва, пока Ким пыталась спасти брак.

«На самом деле это он год говорил, что у них нет ничего общего, кроме детей, и он хотел уйти. Она сделала все возможное, чтобы спасти брак. Канье позволил Ким первой подать заявление, чтобы обеспечить ей достоинство», – сообщает Page Six.

По данным TMZ, причиной разлада стали «непримиримые разногласия». Однако пара подумала о детях. Они выступили за совместную юридическую опеку над детьми. Также по брачному контракту, в случае развода Ким должна получить денежную компенсацию. Эти юридические вопросы Кардашьян еще предстоит урегулировать.