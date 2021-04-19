Документы для оформления и получения рабочей визы в Венгрии

Когда россияне собираются в Венгрию с деловой целью, они должны оформить визу для въезда в государство. Разрешение оформляется по правилам Шенгенского соглашения, т.к. страна уже 10 лет входит в состав Шенгена. По данным портала https://pokeda.ru/ процедура упрощается для тех граждан, которые уже получали в прошлом такой документ для въезда в какую-либо европейскую страну этой зоны.

Какие визы для въезда в Венгрию бывают

Существует 2 вида разрешения:

Национальное типа D. Выдается и действует на территории 1 государства. Позволяет находиться в стране длительное время (работать, учиться и т.д.). Шенгенское (действительно по всей зоне Шенгена): туристическое;

в бизнес-целях;

студенческое;

гостевое (для тех, кто едет к родственникам или друзьям);

транзитное, когда Венгрия — промежуточная остановка в длительном путешествии.

Какие бумаги нужно подать

Заявление на получение разрешения иностранец подает самостоятельно через венгерское миграционное представительство или через специальный сервис. Окончательный перечень документации зависит от цели поездки.

Обязательно каждый путешественник должен подготовить:

анкету соискателя, заполненную и заверенную подписью заявителя;

загранпаспорт сроком действия не более 10 лет;

ксерокопии предыдущих шенгенских виз за последние 3 года;

ксерокопию российского паспорта;

2 фото 34*45;

медстраховку на сумму не менее 30 тыс. евро;

документальное подтверждение наличия денег у заявителя (справку с работы, банковскую выписку и т.д.), на каждые сутки пребывания необходимо не менее 50 евро;

оплаченные билеты;

договор аренды жилья на весь срок пребывания в Венгрии;

квитанция об оплате консульского сбора.

Пакет бума, в зависимости от вида визы

В зависимости от цели поездки, нужно предоставить дополнительные бумаги:

Туристам — турпутевку. Навещающим родственников или друзей — приглашение от венгра и копию его паспорта. Студентам — приглашение из вуза, договор аренды жилья, справку о зачислении. Пациентам, проходящим лечение, — справку из медучреждения о необходимости получения медицинской помощи, согласие венгерской больницы на проведение лечения. Работникам венгерских компаний или командировочным — приглашение фирмы, подписанный договор о сотрудничестве. Спортсменам — приглашение от принимающей стороны.

Какие документы подаются на несовершеннолетних

За детей заявление подают родители или законный опекун. На лиц до 18 лет оформляется полноценная виза, поэтому перечень обязательных документов нужно подготовить в полном объеме.

Помимо этого, нужно подать:

свидетельство о рождении;

согласие отца или матери на вывоз ребенка за границу (если он путешествует не с ними), заверенное нотариусом;

копии визы родителей;

Важно внимательно внести данные в заявку. Лучше заполнять документ по образцу. Если информация будет вписана с ошибками, это может стать причиной отказа в выдаче разрешения. В остальных случаях получение документа не возникает сложностей. Сотрудники венгерской миграционной службы очень доброжелательны к россиянам.