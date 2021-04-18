Макрон призвал провести «четкие красные линии» в отношениях с Россией » «На кону безопасность Европы»: экс-президент Эстонии призвал запретить россиянам въезд в ЕС Тоомас Хендрик Ильвес, возглавлявший Эстонию в 2006–2016 годах, считает необходимым временно не пускать граждан России в Европу. Комментарий политика прозвучал на фоне высылки из Чехии 18 дипломатов РФ в связи с диверсией на военных складах, проведенной ГРУ РФ. «Возможно, пришла пора поставить на паузу любые — подчеркиваю, любые поездки из России», — написал он в своем микроблоге. Ильвес посоветовал властям стран Евросоюза «просто заморозить визы, кроме чрезвычайных семейных обстоятельств». «На кону безопасность Европы», — обратил внимание он.