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«На кону безопасность Европы»: экс-президент Эстонии призвал запретить россиянам въезд в ЕС

Тоомас Хендрик Ильвес, возглавлявший Эстонию в 2006–2016 годах, считает необходимым временно не пускать граждан России в Европу. Комментарий политика прозвучал на фоне высылки из Чехии 18 дипломатов РФ в связи с диверсией на военных складах, проведенной ГРУ РФ.

«Возможно, пришла пора поставить на паузу любые — подчеркиваю, любые поездки из России», — написал он в своем микроблоге.

Ильвес посоветовал властям стран Евросоюза «просто заморозить визы, кроме чрезвычайных семейных обстоятельств».

«На кону безопасность Европы», — обратил внимание он.

18 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта
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