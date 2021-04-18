Бывший муж Энистон рассказал о своих «легких» отношениях с актрисой

Актер Джастин Теру в интервью изданию Esquire затронул тему отношений со своей бывшей женой Дженнифер Энистон.

Напомним, пара начала встречаться в 2011 году. В 2015 году актеры тайно поженились, но спустя три года объявили о расставании. В СМИ причиной разрыва назвали разногласия супругов по поводу места проживания: Энистон якобы хотела жить в Лос-Анджелесе, а Теру – в Нью-Йорке.

В беседе Джастин опроверг эти предположения.

«Это версия, которая по большей части не соответствует действительности. Послушайте, люди всегда придумывают какие-то истории, которые заставляют их чувствовать себя лучше или упрощают для них вещи. Все это разговоры: «Этот человек любит рок-н-ролл, а этот человек любит джаз. Ну конечно!». Но это не тот случай. Это чрезмерное упрощение», – заявил актер.

Он не уточнил реальную причину разрыва, однако признался, что паре удалось расстаться спокойно и сохранить хорошие отношения.

«Нравится вам это или нет, но у нас не было полного драмы разрыва, и мы любим друг друга. Я искренен, когда говорю, что дорожу нашей дружбой. Мы можем не быть парой, но ничто не мешает нам дарить друг другу радостные моменты и быть друзьями», – подчеркнул Теру.

Актер добавил, что Энистон – «веселый человек, который умеет его рассмешить».

«Для меня было бы потерей, если бы мы перестали общаться», – подытожил Джастин.