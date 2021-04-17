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В НАТО призвали Россию прекратить провокации в Черном море

НАТО призвала Россию обеспечить свободный доступ в порты Украины в Азовском море и соблюдать международные обязательства. Об этом сообщает Twitter официального представителя альянса Оана Лунгеску.

Она подчеркнула, что действия России в акватории создают угрозу для независимости Украины и призвала Москву к «немедленной деэскалации, прекращению провокаций и уважению международных обязательств».

«Мы обеспокоены информацией о том, что Россия планирует ограничить доступ к ряду зон в Черном море и Керченском проливе. Это будет расценено как необоснованное действие и часть дестабилизирующего поведения России. Мы призываем Россию гарантировать свободный доступ в порты Украины в Азовском море и обеспечить свободу судоходства», — заявила Лунгеску.

17 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия, США, Украина Обсудить на форуме сайта
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