Почему Цоя раньше запрещали?

Виктор Цой, лидер рок-группы «Кино», был настолько уникальным человеком, что даже спустя 15 лет после своей смерти остается популярным. Нынешняя молодежь до сих пор знает наизусть и поет его песни , такие простые и в то же время душевные, засевшие в горячих сердцах. Однако несмотря на многотысячную армию поклонников, песни Цоя были в СССР под запретом. В статье разберемся в причинах этого явления.

Если Вы интересуетесь творчеством Цоя и группы Кино, то наверняка слышали песню «Звезда по имени Солнце», текст которой можно найти на румедиа.су.

Почему Цоя раньше запрещали?

В советском союзе особенно тяжело было творческим людям. В каждом произведении искали скрытый подтекст. Так было и с песнями Виктора Цоя. Музыкальная композиция «Перемен требуют наши сердца» была запрещена, ведь строки припева звучали как слоган оппозиции. В других песнях также слышались антисоветские лозунги, призыв к вредным привычкам: наркотикам, алкоголю, курению. Не нравились власти и сами выступления, которые собирали сотни зрителей.

В СССР приходилось получать разрешения фактически поштучно: за каждую песню, ведь все тексты проходили цензуру. Да и заниматься музыкой мог только тот, кто получил соответствующее образование, вступил в Союз композиторов и поэтов, приписавшийся к театру. Поэтому Цой-самоучка совершенно не вписывался в этот формат. А потому трансляция по радио или телевизору его выступлений была под запретом.

Как это отразилось на творчестве?

Запрет исполнителя никак не отразился на популярности Цоя и рок-группы «Кино». Молодые люди по-прежнему выступали, только в подвальных помещениях, чтобы не привлекать внимание. И хоть полные концертные залы Цой не собирал, однако его пластинки звучали практически в каждой квартире.

Участники группы шли на обман, прикреплялись в Дому культуры, выдавая свое творчество за самодеятельность, а тексты приписывали несуществующим членам Союза поэтов и композиторов, платили организаторам, чтобы они не выдвигали строгих требований и на многое закрывали глаза. Но если в провинциальных городах такие фокусы были возможны, то выйти на федеральный уровень было нереально.

Строгими запретами правительство пытались держать певцов, актеров, поэтов и писателей в ежовых руковицах, ведь творческие личности как никто другой влияли на молодежь их мышление. Когда Цой попал в ДТП, и его жизнь прервалась, о случившемся сообщили по радио. В те годы на 30% увеличилось количество самоубийств в Ленинграде, а на кладбище, на место успокоения Виктора Цоя, приходили тысячи поклонников.