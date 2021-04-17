Ночью в России «бомбили» Воронеж

В Воронеже местные жители в соцсетях обсуждают звуки взрывов, которые раздавались в ночь на 17 апреля. По их словам, мощные вспышки от взрывов было видно во всех районах города.

По данным пресс-службы Западного военного округа, ночью проводились артиллерийские учения на полигоне Погоново. Военные совершали артиллерийский налет на условных противников — стреляли из буксированных гаубиц на дальностях до 2 тыс. метров, сообщают «Вести. Воронеж». Такие учения происходят не впервые, но обычно они проводились днем.