Вооруженный мужчина ворвался в банк в Тбилиси и взял в заложники людей

Мужчина, который вооружен, в пятницу взял в заложники людей в филиале одного из банков в Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави 2».

«Несколько минут назад стало известно, что в филиал одного из банков в Тбилиси ворвался вооруженный человек и взял людей в заложники», — сообщает телекомпания.

Телеканал ведет прямую трансляцию с места события. На кадрах видно, что к жилому зданию, на первом этаже которого находится банк, стянуты силы правопорядка.

По предварительным данным, в филиале Банка Грузии в Тбилиси, куда ворвался вооруженный человек, захвачены два заложника.

По данным телекомпании, захвачены в заложники два человека, территория оцеплена, близлежащая станция метро «Авлабари» закрыта.