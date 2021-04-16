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Вооруженный мужчина ворвался в банк в Тбилиси и взял в заложники людей

Мужчина, который вооружен, в пятницу взял в заложники людей в филиале одного из банков в Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави 2».

«Несколько минут назад стало известно, что в филиал одного из банков в Тбилиси ворвался вооруженный человек и взял людей в заложники», — сообщает телекомпания.

Телеканал ведет прямую трансляцию с места события. На кадрах видно, что к жилому зданию, на первом этаже которого находится банк, стянуты силы правопорядка.

По предварительным данным, в филиале Банка Грузии в Тбилиси, куда ворвался вооруженный человек, захвачены два заложника.

По данным телекомпании, захвачены в заложники два человека, территория оцеплена, близлежащая станция метро «Авлабари» закрыта.

16 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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