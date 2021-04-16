Создана самая белая краска в мире

Учёные из Университета Пердью (США) изобрели новую формулу белой краски. Разработанное ими вещество отражает 98,1% падающего света, сообщает Gizmodo со ссылкой на исследование, опубликованное в ACS Applied Materials & Interfaces.

Учёные превзошли сами себя — осенью 2020 года они представили краску, отражающую 95,5% света. И, когда дело доходит до охлаждающего эффекта белых красок, эта разница имеет значение, отмечает издание. По словам ведущего автора исследования, белые краски, которые сейчас представлены на рынке как «ультраотражающие», отражают только от 80% до 90% света. Этого может быть достаточно для бытового использования, но если говорить об охлаждающем эффекте, окажется мало.

«Самая белая краска» содержит высокую концентрацию сульфата бария с частицами разного размера. «Солнечный свет имеет разные цвета, потому что у него разные длины волн. Нам нужны частицы разного размера для рассеивания каждой длины волны», — объяснил учёный.

В ходе испытаний краска охладила поверхность на 4,5 °C ниже температуры окружающей среды даже при ярком солнечном свете. Исследователи рассказали, что в ультрабелой краске используется стандартный акриловый растворитель, и её можно производить как обычную краску. По их словам, разработка может появиться на рынке в течение двух лет. Сейчас они проводят испытание краски на износостойкость.

Учёные видят большой потенциал краски. По их оценкам, её использование в больших количествах в таких городах, как Рино или Феникс, может сэкономить до 80% затрат на кондиционирование воздуха.