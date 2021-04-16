Особенности онлайн казино Slotor

Официальный сайт азартного казино Слотор появился в 2015 году. Клуб имеет лицензию международного регулятора Мальты. Постоянные клиенты называют быстрый вывод выигрышей одним из главных преимуществ площадки. Также пользователи отмечают разнообразие бонусов и выгодных предложений, большую коллекцию игровых автоматов, моментальное реагирование на любой вопрос операторов онлайн-чата.
Играть в Слотор казино на реальные деньги и бесплатно могут пользователи из России, Украины, Армении, Грузии, Польши и Азербайджана. Ниже представлена основная информация, которая интересует новичков перед созданием аккаунта:
|Способы пополнения счета и вывода выигрыша
|Яндекс Деньги, Webmoney, Qiwi, Visa, Mastercard
|Минимальная сумма пополнения счета
|10 рублей / 5 долларов / 5 гривен
|Минимальная сумма вывода
|300 рублей / 50 долларов / 100 гривен
|Язык интерфейса
|русский
|Связь
|admin@slotor.com, круглосуточный онлайн-чат
Игровые автоматы в казино Slotor
В ассортименте представлены азартные игры разного формата, а именно:
- Классические игровые автоматы с минимальным набором опций и простыми параметрами;
- Игровые автоматы с разнообразными бонусными раундами;
- Настольные и карточные игры;
- Игровые автоматы с прогрессивным джекпотом.
Сейчас в коллекции Slotor есть около 1900 игровых автоматов от 30 надежных провайдеров (NetEnt, Novomatic, Microgaming, Igrosoft и другие), потому каждый посетитель официального сайта легко подберет для себя интересную игру.
Доступна мобильная версия, которую не нужно скачивать и устанавливать на свой гаджет. А для новых игроков, пока не готовых для игры на реальные деньги, подойдет бесплатный демонстрационный режим в онлайн казино Слот. В нем можно изучить все тонкости игрового процесса и выбрать удачную тактику.
Как получить бонус в казино Слотор?
Сейчас на площадке доступны самые разные бонусы:
- 10% от суммы пополнения за первый депозит;
- 10% от суммы пополнения за каждое последующее внесение денег на счет;
- Подарок в день рождения (только для верифицированных пользователей, которые вносили на счет минимум 1500 USD за последние 3 месяца).
Иногда размер презентов за внесение денег на депозит может увеличиваться, например, с наступлением весны игроки получали 15%.
Отдельного внимания стоит VIP клуб Слотор для самых активных игроков. Они могут получать кэшбек, выводить быстро деньги, получать персональные презенты. А секретные промокоды доступны в Telegram канале. Здесь встречаются новые акции, бездепозитные бонусы и многое другое.
На официальном сайте онлайн казино Слотор постоянно устраиваются турниры и лотереи. В турнирах нужно делать ставки в определенных игровых автоматах, чтобы занять место в таблице и получить достойное вознаграждение.
Лотерея в клубе Slotor – это отличная возможность сорвать куш даже для начинающего игрока, который совсем недавно зарегистрировался на сайте. Эти и другие выгодные предложения доступны в соответствующем разделе казино.
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