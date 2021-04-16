Особенности онлайн казино Slotor

Официальный сайт азартного казино Слотор появился в 2015 году. Клуб имеет лицензию международного регулятора Мальты. Постоянные клиенты называют быстрый вывод выигрышей одним из главных преимуществ площадки. Также пользователи отмечают разнообразие бонусов и выгодных предложений, большую коллекцию игровых автоматов, моментальное реагирование на любой вопрос операторов онлайн-чата.

Играть в Слотор казино на реальные деньги и бесплатно могут пользователи из России, Украины, Армении, Грузии, Польши и Азербайджана. Ниже представлена основная информация, которая интересует новичков перед созданием аккаунта:

Способы пополнения счета и вывода выигрыша Яндекс Деньги, Webmoney, Qiwi, Visa, Mastercard Минимальная сумма пополнения счета 10 рублей / 5 долларов / 5 гривен Минимальная сумма вывода 300 рублей / 50 долларов / 100 гривен Язык интерфейса русский Связь admin@slotor.com, круглосуточный онлайн-чат

Игровые автоматы в казино Slotor

В ассортименте представлены азартные игры разного формата, а именно:

Классические игровые автоматы с минимальным набором опций и простыми параметрами;

Игровые автоматы с разнообразными бонусными раундами;

Настольные и карточные игры;

Игровые автоматы с прогрессивным джекпотом.

Сейчас в коллекции Slotor есть около 1900 игровых автоматов от 30 надежных провайдеров (NetEnt, Novomatic, Microgaming, Igrosoft и другие), потому каждый посетитель официального сайта легко подберет для себя интересную игру.

Доступна мобильная версия, которую не нужно скачивать и устанавливать на свой гаджет. А для новых игроков, пока не готовых для игры на реальные деньги, подойдет бесплатный демонстрационный режим в онлайн казино Слот. В нем можно изучить все тонкости игрового процесса и выбрать удачную тактику.

Как получить бонус в казино Слотор?

Сейчас на площадке доступны самые разные бонусы:

10% от суммы пополнения за первый депозит;

10% от суммы пополнения за каждое последующее внесение денег на счет;

Подарок в день рождения (только для верифицированных пользователей, которые вносили на счет минимум 1500 USD за последние 3 месяца).

Иногда размер презентов за внесение денег на депозит может увеличиваться, например, с наступлением весны игроки получали 15%.

Отдельного внимания стоит VIP клуб Слотор для самых активных игроков. Они могут получать кэшбек, выводить быстро деньги, получать персональные презенты. А секретные промокоды доступны в Telegram канале. Здесь встречаются новые акции, бездепозитные бонусы и многое другое.

На официальном сайте онлайн казино Слотор постоянно устраиваются турниры и лотереи. В турнирах нужно делать ставки в определенных игровых автоматах, чтобы занять место в таблице и получить достойное вознаграждение.

Лотерея в клубе Slotor – это отличная возможность сорвать куш даже для начинающего игрока, который совсем недавно зарегистрировался на сайте. Эти и другие выгодные предложения доступны в соответствующем разделе казино.