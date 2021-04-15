Ученые узнали, что убило морских коров

Изучив ДНК из черепа стеллеровой коровы, найденный на острове Беринга, российские и норвежские биологи пришли к выводу, что, скорее всего, эти животные начали вымирать из-за резких колебаний уровня моря еще до встречи с людьми, хотя последних стеллеровых коров, которые жили в водах вокруг Командорских островов, действительно истребили люди в XVIII веке. Результаты исследования опубликованы в статье для журнала Nature Communications.

Стеллерова корова (Hydrodamalis gigas) — один из самых известных примеров вида, истребленного человеком. Когда-то эти гигантские морские млекопитающие из отряда сирен обитали в водах вокруг Командорских островов на севере Тихого океана, где кормились водорослями. Здесь их в 1741 году и открыла экспедиция под руководством Витуса Беринга — а уже через 27 лет вид полностью исчез из-за охоты ради мяса. Современные расчеты показывают, что к моменту прибытия человека на архипелаг численность стеллеровых коров была не выше трех тысяч особей, так что изъятие всего нескольких сотен животных ежегодно быстро подкосило популяцию.

Палеонтологам известно, что в более отдаленном прошлом стеллеровы коровы были распространены намного шире. Судя по ископаемым находкам, в плейстоцене, когда уровень моря был ниже, их ареал простирался по всему северному побережью Тихого океана от Японии через Берингов пролив до Калифорнии. Однако к началу голоцена стеллеровы коровы исчезли из большинства мест, где процветали в прошлом. С чем это связано, пока неясно: сиренам мог навредить быстрый подъем уровня моря — либо они стали жертвами людей, расселявшихся по Cеверо-Восточной Азии и Северной Америки.

Ареал стеллеровой коровы (Hydrodamalis gigas) в позднем плейстоцене (желтые области на карте) и в XVIII веке (синие точки). Красными точками обозначены археологические памятники, в которых были найдены кости представителей этого вида. Artem V. Nedoluzhko et al. / Nature Communication, 2021

Разобраться в данном вопросе решила команда специалистов во главе Артемом Недолужко (Artem V. Nedoluzhko) из Северного университета в Будё. Исследователи извлекли ДНК из каменистой кости черепа стеллеровой коровы, которая была найдена на острове Беринга и в настоящее время хранится в Музее мирового океана в Калининграде. Судя по состоянию кости, ее владелец жил в последние годы существования вида.

Благодаря анализу ДНК ученые выяснили, что кость принадлежала самке стеллеровой коровы. Популяция с Командорских островов, к которой она относилась, была не слишком разнообразной с генетической точки зрения. На это указал довольно низкий по меркам травоядных млекопитающих средний уровень гетерозиготности (1,19 гетерозиготных сайта на 1000 нуклеотидов). Это ниже, чем у плейстоценовых шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius) из Якутии, хотя и выше, чем у изолированной популяции мамонтов с острова Врангеля, которая страдала от последствий близкородственного скрещивания. При этом у ближайшего современного родственника стеллеровой коровы, дюгоня (Dugong dugon), на 1000 нуклеотидов приходится 2,19 гетерозиготных сайта.

Чтобы реконструировать демографическую историю стеллеровых коров, Недолужко с коллегами сравнили частично собранный геном этого вида с данными о геномах дюгоня, мамонтов из Якутии и с острова Врангеля, вымершей ленской лошади (Equus (caballus) lenensis) и ныне живущих арктических млекопитающих: белухи (Delphinapterus leucas), нарвала (Monodon monoceros), белого медведя (Ursus maritimus) и моржа (Odobenus rosmarus). Оказалось, что на протяжении последних сотен тысяч лет оба вида сирен по одному разу проходили через популяционное бутылочное горлышко (то есть переживали быстрое сокращение численности). В истории мамонтов и лошадей такое происходило минимум дважды. В геномах белух, нарвалов, белых медведей и моржей следов недавних бутылочных горлышек обнаружить не удалось.

По мнению исследователей, полученные результаты свидетельствуют, что сокращение ареала и численности стеллеровых коров в первую очередь связано с климатическими изменениями. Эти гигантские сирены кормились на мелководьях и не умели глубоко нырять, поэтому были очень чувствительны к колебаниям уровня моря. Судя по всему, в результате резких климатических изменений на рубеже плейстоцена и голоцена некогда единый ареал стеллеровых коров сократился до нескольких очагов вокруг островов на севере Тихого океана. Около пяти тысяч лет назад уровень моря стабилизировался, однако популяции вида уже были разобщены и генетически обеднены. Что-то похожее происходило с дюгонями в южной части Тихого океана, однако их популяция сократилась не настолько сильно.

Недолужко и его коллеги признают, что палеолитические охотники внесли вклад в вымирание стеллеровых коров (хотя кости этих животных находят в археологических памятниках довольно редко). Тем не менее, к моменту их появления на северном побережье Тихого океана вид уже находился в бедственном положении. Неизвестно, был ли он обречен на вымирание или мог бы сохраняться в отдельных очагах в течение долгого времени. Тем не менее, климатические изменения, несомненно, сделали стеллеровых коров более уязвимыми к охоте и подтолкнули к исчезновению.