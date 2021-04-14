В Польше открыли памятник украинскому священнику, спасавшему евреев

На открытии памятника в Люблине. Фото: twitter.com/novapolshcha

Имя приходского священника из Перемышлян Омельяна Ковча, пожертвовавшего собой ради спасения евреев, долгое время было практически неизвестно. Но в 2001-м папа Иоанн Павел II провозгласил отца Ковча, окончившего свои дни в Майданеке, блаженным мучеником.

Омельян — младший из пяти детей местного священника — родился в селе Космач близ Косова 20 августа 1884 года. Учился во Львовской гимназии, затем в Папском университете в Риме, в 1919-м стал капелланом Украинской Галицкой армии, прошел с частями УГА огонь, воду и медные трубы.

В 1922 году Ковча назначают настоятелем греко-католической общины Перемышлян. «Над его домом ангелы кружат», — говорили прихожане, имея в виду исключительное милосердие пароха, который, имея шестеро детей, готов был отдать нуждающимся последнее. На праздники священник покупал подарки сиротам: тетради, ручки, книги, одежду и т.д.

Жители Перемышлян вспоминали, что отца Ковча любили все — украинцы, поляки, евреи (составлявшие, кстати, половину населения городка).

Настоятель с детьми

Когда в 1939-м пришли Советы и начались притеснения поляков, священник призвал прихожан не трогать имущество соседей, пристыдив всех, кто решил воспользоваться ситуацией и поживиться чужим добром. Рассказывают, что в самом начале войны энкэвэдисты пришли за настоятелем — его спас налет немецкой авиации. Впрочем, приходу нацистов он не обрадовался: «На место одного господина пришел другой, лишь пуговицы на мундирах изменились».

В конце лета айнзацгруппа СС вошла в город, первым делом окружив еврейский квартал и заперев в синагоге часть его обитателей, после чего здание было подожжено. Увидев дым, настоятель прибежал к синагоге, накричал на немцев (немецким он владел в совершенстве), распахнул подпертые двери и стал вытаскивать людей. Опешив от такой наглости, немцы сели на свои мотоциклы и уехали.

Отец Ковч согласился стать уездным старостой, но призывал земляков не идти во вспомогательную полицию и не участвовать в антиеврейских акциях. Он даже отправил фюреру письмо, осуждающее истребление целого народа. В это же время он начинает крестить евреев, надеясь таким образом спасти их от неминуемой гибели. По разным данным, им было выдано от 600 до 2000 свидетельств о крещении.

Синагога Перемышлян

30 декабря 1942 года священник был арестован гестапо и помещен в знаменитую тюрьму на Лонцкого во Львове. Все, что от него требовалось, — перестать открыто осуждать действия немцев и прекратить крещения.

Владимир Гриб, несколько лет изучавший биографию отца Ковча, приводит фрагмент разговора настоятеля со следователем:

— Вы знали, что жидов крестить запрещено?

— Не знал.

— Теперь знаете?

— Знаю.

— Будете продолжать их крестить?

— Буду!

— Почему? Наша власть это запрещает. Понимаете, что означает сопротивление нашей власти?

— Я знаю одну власть и ей присягал, принимая сан.

Крематорий Майданека

Освободить отца Ковча пытался лично митрополит Андрей Шептицкий, но его усилия были тщетными. После отказа пойти на сделку и подписать обязательство не крестить евреев отца Омельяна Ковча в августе 1943 года депортировали в Майданек. Здесь узник №2399 заработал огромный авторитет среди заключенных, ни на минуту не забывая о своем призвании.

В одном из писем родным «священник Майданека» просил:

Понимаю, что вы печетесь о моем освобождении. Но прошу вас не предпринимать ничего в этом направлении. Кроме неба, это единственное место, где я хотел бы находиться. Здесь мы все равны — поляки, евреи, украинцы, русские, латыши, эстонцы.

Вчера они убили 50 человек. Из всех я здесь единственный священник …Здесь я вижу Бога, который один и одинаков для всех. … Когда я совершаю службу Божью, все они вместе молятся. Молятся на разных языках, но разве Бог не понимает все языки? Они умирают по-разному, а я помогаю им перейти этот мостик в вечность. Разве это не благословение? Разве это не величайший венец, который Господь мог возложить на мою голову? Именно так! Хвала Всевышнему тысячу раз в день, что он послал меня сюда. Я не смею просить Его о большем. Не беспокойтесь обо мне — радуйтесь со мной.

В феврале 1944-го заключенный № 2399 попал в лагерную больничку, где и скончался 25 марта от флегмоны (острого гнойного воспаления) правой ноги. Тело его было кремировано в тот же день…

Омельян Ковч и памятник священнику в Перемышлянах

Более чем на полвека имя Омельяна Ковча было забыто, вплоть до беатификации его Папой Римским. Правда, ранее — в сентябре 1999 года — Еврейский Совет Украины присвоил отцу Ковчу звание «Праведник Украины». Лишь в 2002 году появилась мемориальная доска в Перемышлянах, а в 2009-м — в Майданеке. 11 мая 2012 года в Перемышлянах был торжественно открыт памятник священнику, который освятил сам предстоятель УГКЦ Святослав.

И вот, в Люблине, на окраине которого нацисты создали лагерь смерти Майданек, тоже появился памятник украинскому праведнику. Над монументом работали скульптор Александр Дяченко и архитектор Марта Дяченко. Решение об установке памятника мэрия польского города приняла еще в 2018 году, год спустя президент Украины Петр Порошенко принял участие в его закладке памятника, а к 77-й годовщине со дня смерти священника, монумент открылся для всеобщего обозрения. С трех сторон, на польском, украинском и еврейском языках выгравирован знаменитый фрагмент письма отца Ковча из концлагеря.

Омельян Ковч был провозглашен покровителем пастырей Украинской греко-католической церкви, и это, пожалуй, лучшее признание его заслуг — в историю он войдет как образец истинной веры и служения Богу.

Александр Файнштейн

http://hadashot.kiev.ua/node/1736