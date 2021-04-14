«  
  »

Полная блогерша рассмешила в Сети пародией на снимок жены Бибера в бикини

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок жены канадского музыканта Джастина Бибера, супермодели Хейли Бибер. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На оригинальном кадре Бибер запечатлена в разноцветном бикини, верх которого оформлен черно-коричневыми полосками. При этом пришитая на плавках модели красная деталь создает иллюзию того, что она надела двое купальных трусов. Звезда попозировала в супермаркете с корзиной продуктов в руке.

Барбер, в свою очередь, также сфотографировалась в бикини и завязанной блузке, оголяющей ее грудь. Вдобавок блогерша надела две пары трусов, чтобы сымитировать наряд Бибер. Австралийка также повторила позу манекенщицы. «Жду, когда созреет авокадо», — подписала она пост.

Публикация рассмешила фанатов Барбер. «Ты сделала мой день!», «А что, я бы в таком виде каждый день за продуктами ходила!», «Тебя не выгнали?», «Теперь это мой любимый снимок!», «Я обожаю тебя и твой юмор!» — писали они.

14 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  