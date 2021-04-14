Биткоин преодолел новый рубеж и продолжает рост

Стоимость биткоина, самой дорогой и популярной криптовалюты в мире, в ходе торгов утром в среду в очередной раз обновила исторический максимум, впервые превысив $64 тыс.

Так, по состоянию на 8:00 курс биткоина вырос к закрытию предыдущих торгов на 1,19% до $64,344 тыс..

Более того, уже к 9:50 цена этой криптовалюты оказалась возле отметки $64,563 тыс., что на 2,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В ходе торгов курс криптовалюты поднимался до $64,788 тыс., отмечает «Интерфакс».

Биткоин активно дорожает в преддверии размещения акций Coinbase Global Inc., оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи.

Как констатирует руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, «на криптовалютном рынке основные активы продолжают покорять новые исторические максимумы».

«Мы продолжаем придерживаться позитивного прогноза по рынку криптовалют и полагаем, что импульс к росту, заложенный 13 апреля, получит свое логическое продолжение на этой неделе», — говорится в обзоре эксперта.